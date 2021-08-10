Теннисный турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесён на один месяц, сообщает пресс-служба организаторов. Турнир пройдёт с 25 по 31 октября, изначально соревнования должны были состояться 20-26 сентября.

Турнир St. Petersburg Open проходил с 1995 по 2013 год, после пропуска в 2014 году его проведение было возобновлено в 2015-м.

В 2020 году одиночный турнир выиграл россиянин Андрей Рублёв, победивший хорвата Борну Чорича — 7:6 (7:5), 6:4. В парном разряде австриец Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен, одолевшие бразильца Марсело Демолинера и голландца Матве Мидделкопа — 6:2, 7:6 (7:4).

В 2019 году соревнования выиграл ещё один представитель России Даниил Медведев, так же, как и Рублёв, одолевший Борну Чорича — 6:3, 6:1. Два раза St. Petersburg Open выигрывали россиянин Марат Сафин, швед Томас Юханссон и британец Энди Маррей.