Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от участия в теннисном турнире в Цинциннати. В прошлом сезоне серб стал победителем соревнований.

Джокович в интервью пресс-службе турнира пояснил, что ему нужно время на восстановление после Олимпиады-2020.

«Сейчас я сосредоточусь на US Open и проведу чуть больше времени с семьей», — пояснил Джокович.

В этом году Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Он может стать первым теннисистом с 1969 года, выигравшим календарный «Шлем».

На Олимпиаде в Токио Джокович дошёл до полуфинала в одиночном разряде и миксте. В один день он проиграл оба полуфинала, а затем также в один день сперва уступил в матче за бронзу в одиночном разряде и снялся с игры за третье место в миксте, где играл с Ниной Стоянович.