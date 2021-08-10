Стал известен соперник российского теннисиста Андрея Рублёва во втором круге теннисного турнира в Торонто. Седьмая ракетка мира встретится с итальянцем Фабио Фоньини. В игре первого круга Фоньини победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.

Игра Рублёва с Фоньини во втором круге Canadian Open состоится завтра, 11 августа.

Рублёв и Фоньини провели между собой восемь матчей. Фоньини выиграл пять раз и трижды уступил. В 2021 году соперники уже дважды встречались, обе игры завершились победой Рублёва. Сперва теннисист из России обыграл Фоньини в финале турнира в Мельбурне (6:1, 6:2), затем одолел его в третьем круге Уимблдона — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.