В России на вторник, 10 августа, выявлено 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 491 288.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 792 человек. 18 729 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 169,7 млн тестов. 166 442 жителя страны скончались от коронавируса, еще 5 788 710 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 1639 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1811 новых случаев, в Московской области — 1309, в Ленинградской — 232.