Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле спортсменов во время Игр-2020 в Токио. По его словам, внимание к атлетам из России было особым.

«Внимание к нашей команде на данных Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким, все мероприятия в отношении наших атлетов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью», — цитирует «РИА Новости» Жолинского.

Он также отметил, что все спортсмены также внимательно отнеслись к вопросам безопасности: не пили из открытых бутылок и не ели ничего «лишнего».

На Играх в Токио сборная России стала пятой в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.