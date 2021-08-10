Российские фигуристы отказались от участия в первом и втором этапах серии «Гран-при» среди юниоров, которые пройдут во французском Куршевеле, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону». Все граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной правительством Евросоюза вакциной, обязаны пройти обязательный десятидневный карантин.

В настоящее время ФФККР согласовывает с ИСУ возможности перераспределения квот на другие этапы серии.

Также ФФККР предложила пересмотреть критерии отбора участников на финал «Гран-при» среди юниоров в данном сезоне.