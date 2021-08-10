Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Артём Дзюба не получит вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Орлов остался недоволен формой и игрой нападающего «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

«После такой игры, конечно, Дзюба вызов в сборную России не получит. Чудес не бывает, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». — Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме. С приходом Клаудиньо надо будет определяться со стартовым составом. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой».

Дзюба в новом сезоне провёл четыре матча (три в чемпионате и один — в Суперкубке России) и впервые с 2017 года не забил в первых четырёх играх.

Сборная России проведёт матч с Хорватией 1 сентября, с Кипром — 4 сентября, с Мальтой — 7 сентября. Эти игры станут первыми для команды под руководством Валерия Карпина.