Всем давно известно, что спорт высших достижений – это адский труд, во время которого гораздо проще не укрепить своё здоровье, а угробить его окончательно. Сложно найти успешных спортсменов, у которых за карьеру не случалось тяжёлых повреждений и мучительного лечения.

Не стала исключением и Олимпиада в Токио. Многие её участники лишились шансов на победу из-за различных повреждений, порой совсем абсурдных. Nevasport предлагает подборку из десяти главных травм и болезней Игр-2020.

1) Симона Байлз: нога или душа?

Главной сенсацией Олимпиады в Токио стала ситуация с Симоной Байлз. Гимнастка ехала на Игры в качестве первой звезды сборной США, четырьмя золотыми медалями Рио за плечами и с персональным эмодзи в Твиттере.

Но уже после первого выступления Олимпиада для Симоны практически закончилась. Выступая в командном многоборье Байлз провалила опорный прыжок, неудачно приземлилась, после чего покинула площадку и вернулась с перемотанной ногой. В дальнейшем розыгрыше многоборья она не принимала участия, и сборная США впервые с 2008 года упустила золото в этой дисциплине. После победы команды России американки подошли к соперницам и тепло поздравили их.

Изначально говорилось, что Байлз снялась с многоборья из-за травмы, но эту новость гимнастка опровергла. Позднее появилась информация о психологических проблемах гимнастки, а её снятие ещё и с индивидуального многоборья, а потом и с почти всех видов только укрепили подозрения. Был даже запущен слух о том, что американке не позволили ввезти в Японию препарат, который она принимает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но, скорее всего, это всё же неправда. Позднее стало известно, что в у Симоны во время Олимпиады умерла тётя.

Байлз вернулась лишь на последний вид – бревно, где смогла вторую Олимпиаду подряд взять бронзу. Что с ней было – травма, психология или отказ от таблеток – видимо, мы не узнаем уже никогда.

2) Новак Джокович: вместо золота два «дерева»

Второй главной звездой Олимпиады в Токио можно смело назвать первую ракетку мира Новака Джоковича. Сербский теннисист проводит этот сезон великолепно и уже выиграл три «Больших шлема» и явно настроен взять четвёртый – US Open. Нужно ли говорить, что в Токио он ехал как главный фаворит, особенно после снятия с турнира Рафы Надаля, Роджера Федерера и Доминика Тима. Джокович уверенно дошёл до полуфиналов в одиночном разряде и в миксте (с Ниной Стоянович). Но сперва неожиданно дважды проиграл в полуфинальных матчах, затем уступил в игре за бронзу в одиночном разряде. А на бронзовый микст серб из-за травмы даже не вышел. Пока в его карьере есть только бронза в парном разряде Пекина-2008. Вряд ли ещё одна бронзовая медаль сильно порадовала бы Новака, ехавшего в Японию за золотом, но в результате серб не получил даже её. А сегодня он ещё и снялся с престижного «Мастерса» в Цинциннати. Вероятно, повреждение всё ещё даёт о себе знать.

3) Дарья Клишина: травма и травля

Олимпийская сборная России не могла на Олимпиаде похвастаться звёздами масштаба Байлз и Джоковича, но и у нас были свои «звёздочки» и надежды. Из-за санкций World Athletics на Игры в Токио смогли отправиться только десять легкоатлетов. Самой опытной из десятки была Дарья Клишина, которая съездила в Рио-2016 в единственном экземпляре, отстояв в суде своё право соревноваться. Уже тогда к прыгунье в длину многие российские фанаты отнеслись скептически, а некоторые даже подписали петицию с требованием запретить ей выступать за Россию.

В Токио Клишина ехала в статусе вице-чемпионки мира-2017 и одной из главных надежд. Но в результате не смогла пройти даже квалификацию. Первая попытка закончилась заступом, а вторая – заступом и травмой. На третью Клишина вышла, держась за бедро и поминутно посматривая на тренера. Она всё же смогла разбежаться, но резко остановилась и захромала, скривившись от боли.

Стадион Клишина покидала в инвалидном кресле, а обследование выявило у неё надрыв мышцы.

Гораздо хуже ситуация стала развиваться в соцсетях. Российские фанаты устроили Клишиной обструкцию в соцсетях, обвинив чуть ли не во всех смертных грехах.

Хочется верить, что Клишина комментарии не читает.

4) Сергей Шубенков: закончить, не начав

Ещё трагичнее сложилась ситуация с одной из главных российских надежд в лёгкой атлетике – Сергеем Шубенковым. Если Клишина получила травму уже во время выступления, то Шубенков не смог даже выйти на старт. Чемпион мира в беге с барьерами повредил ахилл, причём уже после оглашения заявки сборной России 28 июня. По правилам ограничений World Athletics, ВФЛА не могла изменить заявленную на международные старты десятку россиян, даже в случае травмы.

Хоть врачи и говорили, что сделали всё для восстановления Шубенкова, но по всей видимости, он уже знал, что не сможет выйти на старт.

А теперь представьте, каково было самому Шубенкову. Полететь в Токио, провести там несколько дней фактически взаперти из-за ковидных ограничений, и всё только для того, чтобы оставить пустой свою беговую дорожку в предварительном забеге.

После травмы Шубенкова впору было говорить о злом роке, преследовавшем десятку российских легкоатлетов. И если бы не золото Марии Ласицкене и серебро Анжелики Сидоровой, конец их токийского приключения вышел бы совсем печальным.

5) Коронавирус: меры не помогли

Очень обидно пропускать Олимпиаду из-за профессиональных спортивных травм. Но ещё обиднее не выступить из-за неспортивной болезни.

Сам факт проведения Олимпиады в Токио до последнего момента оставался под вопросом: против Игр протестовали и врачи, и простые жители Японии. И во время некоторых соревнований были даже слышны крики митингующих возле стадиона.

Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности, максимально ограничив передвижения спортсменов, регулярно тестируя их и соблюдая все меры профилактики.

Увы, даже этого оказалось недостаточно. Чума 2020-х годов настигла очень многих.

Так из-за положительного теста на COVID-19 с соревнований были сняты британский стрелок Эмбер Хилл, узбекская гимнастка Сабина Ташкенбаева, вся сборная Греции по синхронному плаванию и единственная представительница России в карате Анна Чернышёва.

6) Томас ван дер Платцен: ударить в грязь лицом (буквально)

Одну из самых обидных травм на Олимпиаде получил Томас ван дер Платцен. Бельгийский десятиборец в 2015 году смог победить рак и героически вернулся в спорт. А уже год спустя выиграл своё первое золото чемпионата Европы. На Олимпиаду в Токио он ехал не в числе фаворитов, но всё же был настроен на борьбу. Однако борьба для него завершилась уже на втором виде – прыжках в длину. Ван дер Платцен разбежался, но подвернул ногу и упал лицом прямо в землю ямы для прыжков.

Момент на видео смотрелся просто чудовищно, страшно представить, что испытал сам бельгиец. Стадион он покидал чуть не плача в инвалидной коляске.

7) Jet Set: нехорошее отношение к лошадям

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

— Лошадь упала! —

— Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные…

(Владимир Маяковский, «Хорошее отношение к лошадям»)

Многие эксперты считают, что конный спорт в программе Олимпиад – это архаизм, который давно пора исключать. И Игры в Токио в очередной раз это подтвердили. Так немка Анна Шлеу стала героиней мемов после того, как её лошадь отказалась выполнять команды в соревнованиях по выездке. Шлеу откатилась с первого места на 31-е, а её тренер ударила лошадь и была дисквалифицирована.

Но гораздо трагичнее история вышла с лошадью по кличке Jet Set. Незадолго до финиша лошадь швейцарского жокея Робина Годеля порвала крестообразные связки. А после соревнований ветеринарам пришлось её усыпить. Это первый случай усыпления лошади на Олимпиаде. Но по данным The Irish Times, в 2019-2020 годах только в Великобритании и Ирландии усыпили не менее 4 тысяч спортивных лошадей. Не пора ли признать конные соревнования варварством?

Но чтобы не заканчивать пост на грустной ноте, вспомним три случая травм с хорошим концом. Да не просто с хорошим, а с золотым.

8) Ник Кимманн: головотяпство стюарда

Одну из самых нелепых травм на Олимпиаде получил главный претендент на золото в BMX Ник Кимманн. Голландец проходил тренировочный заезд, знакомясь с трассой. В этот момент на трассе по какой-то причине оказался стюард. Кимманн не успел среагировать и на полном ходу влетел в мужчину.

Представляете, каково было бы спортсмену, если бы он снялся с соревнований не из-за собственных ошибок или болезней, а из-за чужого головотяпства?

К счастью, всё закончилось хорошо. Голландец успел восстановиться к предварительным заездам, показал лучшее время и в четвертьфинале, и в полуфинале, и завершил выступления блестящей победой в финальном заезде.

9) Марта Мартьянова: к золоту в инвалидном кресле

Гораздо тяжелее далась победа российской фехтовальщице Марте Мартьяновой. Во время финальных состязаний в командной рапире против Франции она поскользнулась и травмировала голеностоп. Если бы она отказалась от дальнейшего участия в турнире, России засчитали бы поражение, поскольку замен у неё уже не оставалось.

«По правилам командного турнира на Олимпиаде можно делать только одну замену. Лимит был использован в полуфинале. Поэтому, если бы я не смогла продолжить поединок с француженкой, команде засчитали бы поражение», — пояснила сама Марта.

В результате ещё для одной спортсменки выступление на Олимпиаде закончилось инвалидным креслом. Но в этот раз его оттенял другой металлический предмет – круглый и жёлтый.

К счастью, сейчас с Мартьяновой всё в порядке, и она даже нанесла символический удар во вчерашнем матче чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Ахматом».

10) Саджад Ганджзаде: победа в бессознательном состоянии

Карате стало одним из первых восточных единоборств, получивших распространение в нашей стране, ещё в советские годы. Говоря о восточных единоборствах, многие в первую очередь вспоминают именно его. Однако в олимпийское движение карате попало только в этом году, и то в первую очередь ради хозяев Игр.

Одной из причин долгого невключения карате в программу Олимпиады была его высокая травматичность. И Токио-2020 это продемонстрировало во всей красе и с самым неожиданным финалом.

Во время финального поединка в категории кумите до 75 кг между иранцем Саджадом Ганджзаде и представителем Саудовской Аравии Тарегом Хамеди последний уверенно шёл к победе. За две минуты до конца боя Хамеди вёл 4:0. Но во время очередной атаки он нанёс сопернику сильный запрещённый удар в шею. Ганджзаде упал без сознания, и с татами его уносили на носилках. Судьи поединка присудили Хамеди поражение, и аравиец остался лишь с серебром. Сам Ганджзаде рассказал о победе так: «Последнее, что помню — после удара оказался на носилках. Когда меня привели в чувство, и я очнулся, помню, как тренер сказал, что я выиграл».

Так травма привела иранского каратиста к самому курьёзному золоту завершившейся в воскресенье Олимпиады, а в интернете уже успели наделать мемов по поводу его победы: