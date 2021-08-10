Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парах Татьяна Тотьмянина с негодованием высказалась о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото в женском индивидуальном многоборье завоевала израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина осталась с серебром.

«В конце Олимпиады, как будто по заказу, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу соборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам, — написала Тотьмянина в Инстаграме. — Да, обидно. Да, больно! До слез! Но разве это может нас ослабить? Нет!

Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей?! Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится».

Россия осталась без золота в индивидуальном многоборье впервые с 1996 года.