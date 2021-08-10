Сегодня, 11 августа, «Челси» и «Вильярреал» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), начало — в 22:00 по московскому времени.

Судить матч будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвёртый рефери — белорус Алексей Кульбаков, ВАР — немец Марко Фритц.

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч Кай Хаверц провёл на 42-й минуте.

«Вильярреал» победил в Лиге Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти команды пробили 22 удара, «Вильярреал» выиграл 11:10, единственный мяч не забил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.

«Челси» в пятый раз играет в Суперкубке УЕФА. В 1998 году лондонцы выиграли трофей, одолев мадридский «Реал» (1:0), а в 2012, 2013 и 2019 году проиграли «Атлетико» (1:4), «Баварии» (2:2, пенальти 4:5) и «Ливерпулю» (2:2, пенальти 4:5) соответственно.

Для «Вильярреала» это дебют в розыгрыше турнира.