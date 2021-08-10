Определились все участники «Финала четырёх» Кубка России по хоккею с мячом. За тур до конца предварительного этапа стали известны участники полуфинала в зоне «Запад». Московское «Динамо» одержало семь побед в семи матчах и заняло первое место. Вторым стал «Водник», на счету которого 15 очков за тур до конца этапа. В решающей игре подопечные Ильяса Хандаева победили «Строитель» со счётом 9:2. Завтра, 11 августа, команды «Запада» проведут заключительные игры первого этапа.

В группе «Восток» первое место в пяти победах в пяти играх занял кемеровский «Кузбасс». Вторым стал чемпион России красноярский «Енисей».

Таким образом, в полуфиналах сыграют «Динамо» — «Енисей» и «Водник» — «Кузбасс». «Финал четырех» турнира запланирован с 30 сентября по 4 октября 2021 года.

Последние два розыгрыша Кубка России выигрывало московское «Динамо». Ему же принадлежит рекорд по завоеванным трофеям — 8. «Водник» побеждал в турнире пять раз, «Енисей» и «Кузбасс» — по 3.