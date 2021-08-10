Сегодня, 11 августа, состоятся финальные матчи квалификационного турнира Кубка России по футболу. В Санкт-Петербурге встретятся местная «Звезда» и представитель Ленинградской области «Ленинградец».

В предыдущем раунде «Ленинградец» разгромил другой клуб из Санкт-Петербурга — «Динамо» — со счётом 4:0. Дубль оформил Никита Хлусов, по мячу провели Егор Корцов и Андрей Анисимов.

«Звезда» сперва одолела любительский клуб из Петербурга «Ядро» — 2:0 (Данила Ящук, Ефрем Вартянян), а затем с минимальным счётом победила «Тверь»- 1:0 (Станислав Курманов).

В составе «Ленинградца» выступает 37-летний экс-хавбек сборной России Роман Воробьёв, а возглавляет команду известный в прошлом нападающий Сергей Кирьяков.

Матч «Звезда» — «Ленинградец» начнётся в 16:00 по московскому времени.