Капитан сборной Аргентины Лионель Месси согласовал контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Твиттере. В ближайшее время он должен прилететь в Париж для подписания соглашения.

По данным Романо, 34-летний форвард подпишет двухлетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на сезон.

Зарплата Месси составит 35 миллионов евро в год с бонусами.

Контракт Месси с «Барселоной» закончился 1 июля 2021 года, сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что форвард готов был подписать новое соглашение и пойти на 50-процентное сокращение зарплаты. Однако испанская Ла лига не позволила «Барсе» продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем клуба.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.