Россиянка Дарья Касаткина проведёт матч первого круга на турнире в Монреале. Её соперницей станет Петра Мартич из Хорватии.

Касаткина занимает 27-е место в рейтинге WTA, Мартич — 34-я ракетка мира.

В случае победы Касаткина встретится с туниской Онс Жабер, которая «посеяна» на турнире под номером 13. Игра стартует в полночь по московскому времени.

Помимо Касаткиной, в турнире принимают участие Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Потапова уже вышла во второй круг, обыграв Шелби Роджерс из США (7:6, 6:3). Остальные теннисистки вступят в борьбу позднее.