«Урал» на официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера клуба. Екатеринбуржцы выразили надежду, что он ещё вернётся в структуру клуба после возобновления работы.

Юрий Матвеев входил в структуру «Урала» на разных должностях с 2008 года. Он уже возглавлял первую команду в 2010 году на правах исполняющего обязанности, затем на полноценном контракте с июня по декабрь 2011 года, а в третий раз принял основу перед стартом прошлого сезона.

«За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надёжные люди, — обратился Матвеев к болельщикам. — Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! Особенно хочу отметить болельщиков «Урала». Всегда ощущалась их вера в команду, что очень помогало в работе. Команде желаю успехов! Буду переживать за родной «Урал».

В сезоне-2020/21 «Урал» занял 12-е место в таблице РПЛ. В нынешнем сезоне екатеринбуржцы набрали одно очко в трёх играх: 0:3 с «Краснодаром», 1:1 с «Нижним Новгородом», 0:2 с «Сочи».

Имя нового главного тренера «Урал» объявит уже сегодня, 10 августа. Ближайший матч команда проведёт 14 августа на выезде со «Спартаком».