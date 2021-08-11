Российский теннисист Андрей Рублёв проведёт матч второго круга на турнире в Торонто. Его соперником станет итальянец Фабио Фоньини.

Седьмая ракетка мира Рублёв на Canadian Open получил четвёртый номер «посева» и стартует сразу со второго круга. Фоньини в первом круге победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.

Их сегодняшняя игра стартует ориентировочно в 18:00 по московскому времени (время может быть изменено).

Рублёв и Фоньини провели между собой восемь матчей. Фоньини выиграл пять раз и трижды уступил. В 2021 году соперники уже дважды встречались, обе игры завершились победой Рублёва. Сперва теннисист из России обыграл Фоньини в финале турнира в Мельбурне (6:1, 6:2), затем одолел его в третьем круге Уимблдона — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

Напомним, что на завершившейся в воскресенье Олимпиаде в Токио Рублёв выиграл золото в миксте в паре с Еленой Весниной.