Хорхе Месси, отец капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, подтвердил, что его сын продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом он сказал в беседе с журналисткой Марией Гарридо в аэропорту Барселоны, опубликовавшей данную информацию в Твиттере.

Контракт Месси с «Барселоной» закончился 1 июля 2021 года, сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что форвард готов был подписать новое соглашение и пойти на 50-процентное сокращение зарплаты. Однако испанская Ла лига не позволила «Барсе» продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем клуба.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 34-летний форвард подпишет двухлетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на сезон.

Зарплата Месси составит 35 миллионов евро в год с бонусами.