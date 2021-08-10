Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины допустили, что продолжат карьеру и примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже. 22-летние сёстры-близнецы выступили на Играх в Токио, Дина взяла серебро, Арина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, после завершения соревнований многие эксперты в России остались недовольны судейством.

Накануне российская сборная вернулась с Олимпиады в Москву, где её встретила большая группа болельщиков.

«Конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед, — цитирует ТАСС Дину Аверину. — Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось».

«Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», — добавила Арина Аверина.

Арина Аверина после завершения соревнований 7 августа объявила о завершении карьеры, но Дина выразила уверенность, что сестра сказала это на эмоциях.

На Играх в Париже сёстрам Авериным будет по 26 лет, предыдущие гимнастки выигрывали золото Олимпиад в 18-22 года.