Клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей шестого тура чемпионата России по футболу, сообщает «РБ-Спорт». Голосование было проведено заочно, большинство клубов высказались за перенос. Изначально с такой просьбой в РПЛ обратился Российский футбольный союз ради интересов сборной. Об этом говорил новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Изначально клубы должны были проводить свои матчи 28-29 августа. В течение недели клубы будут голосовать по предложенной дате переноса — 24-26 августа. При этом если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут соперников в отборочных турнирах еврокубков, то 24-26 августа могут пройти их матчи, так что их игры в чемпионате могут быть перенесены на более поздний срок.

«Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов уступил в первой игре «Бенфике» (0:2). Ответный матч состоится сегодня, 10 августа.

«Сочи» и «Рубин» принимают участие в новом еврокубке — Лиге конференций. В первой игре сочинцы сыграли вничью с сербским «Партизаном» (1:1), а казанцы — с «Ракувом» из Польши (0:0).

Сборная России 1 сентября проведёт дебютный матч под руководством Карпина — игру отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.