Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вылетел из Барселоны в Париж для подписания контракта с «Пари Сен-Жермен». Видео футболиста в аэропорту вместе с семьёй опубликовала журналиста Мария Гарридо в Твиттере, позднее супруга Месси Антонелла Рокуццо выложила в сториз Инстаграма фото из самолёта с подписью «впятером навстречу новому приключению».

8 августа Месси провёл пресс-конференцию и попрощался с «Барселоной», в которой провёл всю карьеру, начиная с 12 лет.

Контракт Месси с каталонцами закончился 1 июля 2021 года, сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что форвард готов был подписать новое соглашение и пойти на 50-процентное сокращение зарплаты. Однако испанская Ла лига не позволила «Барсе» продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем клуба.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.

Утром сообщалось, что «Барселона» попыталась сделать Месси новое предложение о контракте.

По данным журналистов Месси подпишет с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» и с зарплатой 35 миллионов евро в год.