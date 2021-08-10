Новым главным тренером «Урала» назначен Игорь Шалимов, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на два сезона. Завтра он проведёт первую тренировку с екатеринбуржцами.

Сегодня, 10 августа, екатеринбуржцы объявили об отставке Юрия Матвеева, возглавлявшего «Урал» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Урал» набрал 1 очко в трёх турах: 0:3 с «Краснодаром», 1:1 с «Нижним Новгородом», 0:2 с «Сочи». Ближайший матч команда проведёт 14 августа на выезде с бывшим клубом Шалимова «Спартаком».

Шалимов начал тренерскую карьеру в клубе из Московской области «Краснознаменск», позднее возглавлял «Уралан» из Элисты, женскую сборную России, «Краснодар-2», первую команду «Краснодара», «Химки», а предыдущим клубом в его карьере был «Ахмат», с которым Шалимов работал в сезоне-2019/20.