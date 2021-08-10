Трёхкратный абсолютный чемпион СССР по боксу, победитель Игр доброй воли 1986 года, заместитель руководителя Федерации бокса Санкт-Петербурга Вячеслав Юрьевич Яковлев подвёл для Nevasport итоги выступления сборной России по боксу на Олимпийских играх – 2020 в Токио:

«На мой взгляд, в целом, ребята подошли неплохо к Олимпиаде в Токио и выступили достойно: у нас есть золото, серебро и бронзовые медали. В некоторых весах не все получилось, особенно в тяжёлой весовой категории, где традиционно у нас всегда были награды разного достоинства.

Многие спортсмены показали хороший уровень бокса. Выделил бы Альберта Батыргазиева, который показал мощный таранный бокс, который бьет, бьет и добивает.

Понравилось выступление Муслима Гаджимагомедова, видно, что парень с головой, всё видит. По моему мнению, ему должны были отдать победу.

Рассчитывал, конечно, увидеть в финале Глеба Бакши, который уступил в полуфинальном поединке. Также не повезло Андрею Замковому, который, к сожалению, второй раз стал призером Олимпийских игр».