Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел из Барселоны в Париж, где он собирается подписать контракт с местным клубом «Пари Сен-Жермен».

В твиттер-аккаунте FCB World появилось видео с парижского аэропорта Ле Бурже, на котором автобус подъезжает к частному самолету аргентинца.

Ожидалось, что в столицу Франции Месси и его семья прибудут после 16:00 по московскому времени. Болельщики «ПСЖ» ждали приезда Лео у аэропорта еще со вчерашнего дня.

Контракт Месси с каталонской «Барселоной» закончился 1 июля 2021 года, сейчас он находится в статусе свободного агента. «ПСЖ» подпишет Месси бесплатно.

В «Барселоне» Месси не смог остаться из-за финансовых проблем клуба: даже понизив зарплату на 50%, Месси не смог подписать контракт, поскольку его зарплата слишком велика для ведомости клуба, а снизить ее еще сильнее нельзя было по испанским законам