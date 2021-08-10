Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поприветствовал аргентинца Лионеля Месси в новом клубе.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Неймар выложил отрывок ролика, где они вместе с Месси играли за «Барселону» и подписал его «Снова вместе».

Лионель Месси только что прилетел в Париж из Барселоны вместе с супругой и детьми. Футболист в ближайшее время пройдёт медобследование и подпишет контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Сейчас Лео Месси находится в статусе свободного агента.

Новый контракт с «Барселоной» Лионель Месси не смог подписать из-за финансовых обстоятельств и положения клуба: даже снизив зарплату на 50% (максимально дозволенный по испанским законам шаг), он не смог уместиться в ведомость клуба согласно правилам Ла Лиги.