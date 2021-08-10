Аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен». Специальный ролик, предваряющий подписание контракта Месси с «ПСЖ», появился в социальных сетях клуба.

Совсем недавно Лионель Месси вместе с семьей прилетел в Париж из Барселоны на своем частном самолете. Около аэропорта его ожидают сотни фанатов «ПСЖ».

Ожидается, что в ближайшее время Месси подпишет контракт с клубом. В «ПСЖ» он приходит в статусе свободного агента.

В «Барселоне» Лео Месси не смог остаться из-за финансовых проблем клуба: даже понизив зарплату на 50%, Месси не смог подписать контракт. Его зарплата слишком велика для ведомости клуба, а снизить ее еще сильнее нельзя было по испанским законам.