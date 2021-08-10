Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные моменты матча 2-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

После игры «Ростов» обратился в комиссию, чтобы та оценила работу судьи Виталия Мешкова в нескольких неоднозначных эпизодах матча.

Комиссия постановила, что Мешков ошибочно засчитал гол Александра Ерохина в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча, поскольку другой игрок «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу игроку «Ростова» во время атаки.

Также в ворота «Зенита», по мнению комиссии, на 32-й минуте игры нужно было назначить пенальти.

«Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», — говорится в сообщении ЭСК РФС.