Российский хореограф, постановщик ледовых шоу, серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух высказался о судейском скандале на Олимпийских играх в художественной гимнастике.

Слова Авербуха цитирует портал РИА Новости. По мнению эксперта, произошедшее на Играх несправедливо и по отношению к российским гимнасткам, и по отношению ко всему. Как считает Авербух, это произошло вследствие реформы в судействе, которая проходила и в фигурном катании достаточно долго.

«Поэтому в жернова реформы отчасти и попали наши девчонки. Это реформа, которая должна найти баланс между сложностью, не потеряв той красоты, за которую мы любим художественную гимнастику», — отметил Авербух, добавив, что скандал на Олимпиаде произвёл большой резонанс.

Напомним, золото Олимпиады в художественной гимнастике выиграла израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.