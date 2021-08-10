Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина объявила о завершении спортивной карьеры.

В своём «Инстаграме» она оставила прощальный пост и отметила, что это официальное заявление для всех её подписчиков, которые поддерживали её и поддерживают сейчас.

«Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлёты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей», — отметила Шишкина, добавив, что было очень много тяжёлой и изматывающей, но любимой работы. Также синхронистка отметила, что с ней всегда на этом пути были люди, помогавшие стать тем, кем она стала.

«3 Олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 6 золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту», — отметила Шишкина, добавив, что нет ничего невозможного, и она это доказала. Также спортсменка намекнула о том, что в будущем напишет книгу о своей карьере.