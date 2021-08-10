Бывший нападающий «Барселоны», тв-эксперт Гари Линекер высказался насчёт перехода Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

В своем «Твиттере» Линекер написал, что наблюдать за тем, как Месси покидает «Барселону» — это душераздирающее во многих смыслах зрелище, однако из футбола аргентинец уходить не собирается.

«С учетом того, что карьера Криштиану Роналду на закате, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной из трех лучших игроков мира, возможно… Если Килиан Мбаппе останется», – написал Линекер, имея ввиду атакующее трио Месси — Мбаппе — Неймар.

Ранее в «Пари Сен-Жермен» анонсировали переход Лионеля Месси специальным видео. Футболист прилетел в Париж и отправился на медосмотр. Пресс-конференция, на которой объявят о подписании Месси, состоится завтра, 11 августа.