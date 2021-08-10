Мать российского легкоатлета Сергея Шубенкова Наталья Шубенкова рассказала о лечении сына после разрыва ахилла на Летних Олимпийских играх в Токио.

Слова Шубенковой цитирует агентство ТАСС. По словам матери спортсмена, после возвращения из Токио в Москву Шубенков сразу же улетел в восстановительный центр в Австрию на обследование, где нужно было выбирать место операции — Швейцария или Германия.

«Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись всё не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит ещё одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путём через прокол», — рассказала Шубенкова, добавив, что после операции бегун будет восстанавливаться в Австрии еще 15-17 дней.