Украинская судья соревнований по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказалась о правилах, по которым судили соревнования на Олимпиаде в Токио и о причинах поражения российских гимнасток.

Слова Виноградной цитирует портал Sport24. По мнению судьи, в России на данный момент самые топовые тренеры и гимнастки, а также лучшие условия для тренировок. «Самый главный человек среди судей в художественной гимнастике — россиянка Наталья Кузьмина. Она действительно хороший специалист, который много работает для того, чтобы сделать текущие правила лучше», — подчеркнула Виноградная.

По словам Виноградной, для нее удивительно решение российской делегации открыть оценку за трудность, ведь снизилось влияние на оценку исполнения.

«Именно из-за этого сестры Аверины проиграли. Вот такой парадокс. По правилам, которые были с 2013-го по 2016 год (на мой взгляд, одни из лучших правил за всю историю гимнастики), Аверины бы точно выиграли», — отметила Виноградная.