Норвежская биатлонистка, 10-кратная чемпионка мира Тириль Экхофф рассказала о подготовке к новому сезону на Кубке мира по биатлону и Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова Экхофф цитирует VG. По словам биатлонистки, она много времени провела в Холменколлене и Фоссуме, увеличивала часы на стрельбище.

По словам Экхофф, Олимпиада для неё — это часть сезона, поэтому она очень заинтересована в том, чтобы хорошо выступить и на Кубке мира. «Стараюсь проводить хорошие, тяжёлые тренировки, в приоритете тяжёлые тренировки на стрельбище, потому что надо быть готовой к несколько разряженному воздуху (на Играх в Пекине)», — отметила биатлонистка, добавив, что готовится к разным сценариям гонки, в том числе и с ветром.

«К сожалению, в биатлоне нельзя ничего полностью повторить. Я знаю, что буду фаворитом, но биатлон есть биатлон», – заключила Экхофф.