Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала о том, что футболист подал на нее в суд и пытается отнять дочь.

В «сторис» своего «Инстаграма» Мамаева отметила, что ее экс-муж подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, зная, что общего имущества в регионе у них нет и не было. По словам Мамаевой, она с дочкой прописаны в Москве и постоянно проживают там, а сам футболист зарегистрирован в Московской области.

«Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты, введя суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове!», — написала Мамаева, подчеркнув, что ее бывший муж подал иск на раздел имущества, на взыскание алиментов и на место жительства ребенка.

«Вот такие новости. Упасть ниже, оказывается, возможно», – написала девушка.