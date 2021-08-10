Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о том, на каких этапах Гран-при среди юниоров выступят российские фигуристы, лишённые возможности поехать на первые два этапа.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку. В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении», — отметил Горшков, добавив, что в ISU пошли навстречу российским спортсменам, и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет не так трудно.

«Также правильно, что поменяют систему отбора в финал «Гран-при», это сделано по просьбе нашей стороны», — добавил Горшков.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские участники двух французских этапов серии Гран-при среди юниоров не смогут попасть в Куршевель из-за того, что в регионе ужесточили антикоронавирусные правила.