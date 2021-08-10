Московский «Спартак» сегодня, 10 августа, сыграет против лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало матча назначено на 22:00 по московскому времени. Матч будет судить бригада арбитров из Великобритании во главе с Энтони Тейлором.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Первый матч в этом противостоянии прошел неделю назад в Москве, на поле «Открытие-Арены». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба. В составе «Бенфики» отличились Мораэс Жилберто (с паса Лукаса) и Рафаэл Силва (с передачи Жоао Мариу).

Для прохода в следующий раунд квалификации «Спартаку» требуется выиграть матч с разницей в три мяча и более.