Аргентинский нападающий Лионель Месси успешно прошёл медицинское обследование в Париже перед трансфером во французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Информацию об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо. Как стало ему известно, после медобследования аргентинец отправился в отель, где он будет вновь просматривать документы по контракту с новым клубом.

Ожидается, что завтра, 11 августа, Лионель Месси выступит перед публикой на специальной пресс-конференции, она состоится в 12:00 по московскому времени.

Как сообщали в СМИ, соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один сезон. Данные по зарплате разнятся, футболист будет получать около 35 миллионов евро в год с учетом бонусов. «Барселону» Месси покинул как свободный агент.