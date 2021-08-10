Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прибыл в Петербург и провёл личные встречи с игроками сборной из петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает портал Eurostavka. Карпин заселился в один из петербургских отелей в центре города днем 1- августа, после чего направился в ресторан. Там он провёл встречи с игроками «Зенита», которые не так давно вызывались в сборную России по футболу. На них тренер может рассчитывать в ближайших матчах отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Карпин пообщался лично с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, а также с Артемом Дзюбой: тот приехал в отель последним и провел на встрече с Карпиным два часа.

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером сборной России 23 июля. Какое-то время он совмещал работу в сборной с должностью главного тренера «Ростова», но затем покинул клуб и сосредоточился на национальной команде.