Экс-голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о том, показывает ли Артем Дзюба игру, достойную сборной России.

Слова Малафеева цитирует портал «Спорт День за Днем».

«Считаю, что нет и не должно быть «непоколебимых» мест в сборной. В главную команду страны должны вызываться те, кто этого заслужил», — отметил Малафеев, подчеркнув, что очевидной кандидатуры на сборную сейчас нет.

«Ни Дзюба, ни даже Соболев не показывают той игры, которую от них ждут болельщики и тренеры. Нужно вообще понять, какой футбол будет ставить Валерий Георгиевич и нужны ли ему такие фактурные форварды?», — отметил Малафеев, добавив, что загадывать и давать оценки не нужно, поскольку тренерский штаб все решит самостоятельно.