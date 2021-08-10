Московский «Спартак» начал ответный матч против лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Главный арбитр встречи — британец Энтони Тейлор.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Первый матч в этом противостоянии прошел неделю назад в Москве, на поле «Открытие-Арены». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба. В составе «Бенфики» отличились Мораэс Жилберто (с паса Лукаса) и Рафаэл Силва (с передачи Жоао Мариу).

Отметим, для прохода в следующий квалификационный раунд «Спартаку» требуется забить сопернику три мяча и более. Правило выездного гола с сезона-2021/22 в еврокубках не действует.