Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на ответный матч против лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Выбор главного тренера «Спартака» Руя Витории появился в социальных сетях клуба.

На воротах в матче против «Бенфики» выступит Александр Максименко, защитниками выступят Николай Рассказов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия и Айртон. Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Александр Ломовицкий сыграют в полузащите, а в нападении будут сражаться Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Напомним, в первом матче «Спартак» дома проиграл «Бенфике» со счетом 0:2, и теперь клубу требуется забить минимум три мяча для того, чтобы проходить дальше. Игра начнется в 22:00 по московскому времени на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.