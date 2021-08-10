Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на тему возможности ухода российского защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».

Слова Гурцкая цитирует сайт телеканала «Матч ТВ».

«Не думаю, что такое возможно. Его они попытаются удержать. Потеря Джикии — это не потеря защитника. Потеря капитана команды — это потеря веры в русских футболистов, в то, что в дальнейшем у «Спартака» все будет хорошо», — отметил агент, добавив, что таких имиджевых игроков, как Джикия, терять клубу просто нельзя, это очень опасно.

Напомним, на данный момент Георгий Джикия все ещё не продлил контракт с московским «Спартаком». Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2022 года. В текущем розыгрыше РПЛ Джикия провел два матча.