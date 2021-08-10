Испанский защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить от одного до двух месяцев из-за травмы.

По информации Culture PSG со ссылкой на Canal+, испанец продолжает восстанавливаться от мышечной травмы левой ноги. По данным СМИ, Рамос может пропустить вплоть до двух месяцев, пока полностью не восстановится. Он получил травму еще при выступлениях за мадридский «Реал».

Отметим, Рамос уже проводил тренировки на поле, но по индивидуальной программе, отдельно от остальной команды.

Напомним, в «ПСЖ» Серхио Рамос перешёл на правах свободного агента. Его контракт с мадридским «Реалом» истек, и футболисту пришлось покинуть клуб, поскольку по условиям нового контракта Рамос с руководством «Реала» не договорился.