Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своём отношении к гимнасткам Дине и Арине Авериной.

Слова Покровской цитирует портал агентства ТАСС.

«Я очень хорошо отношусь к Авериным, думаю, у них прекрасное будущее, они работящие девочки. Их тренер Вера Шаталина — прекрасный, знающий и трудолюбивый тренер», — заявила Покровская. От комментариев по поводу судейства турнира по художественной гимнастике тренер отказалась.

Напомним, на Летних Олимпийских играх в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, ее сестра-близнец Арина Аверина осталась за пределами тройки призеров (4-е место), олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам.