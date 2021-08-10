Российский теннисист, серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто. На старте турнира Хачанов обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Игра на одном из кортов «Авива Центр» продлилась более двух с половиной часов и заняла три сета. Счёт 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Хачанова.

На счету Хачанова 10 эйсов, также россиянин допустил пять двойных ошибок. Норри настолько же часто ошибался на подаче, но сделал всего пять подач навылет. Хачанов успешно разыграл 3 из 7 имевшихся брейк-пойнтов, у Норри успешными были 2 из 10 брейков.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет против другого представителя России Аслана Карацева, который начнет турнир сразу со второго раунда.