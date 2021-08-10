Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии «Премьер» в Монреале.

На старте турнира Павлюченкова обыграла представительницу Франции Каролин Гарсия. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Во втором круге Павлюченкова сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой, 30-м номером рейтинга 52 недель WTA.

Также во второй круг турнира в Монреале пробилась другая россиянка Вероника Кудерметова. Она в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Счет в матче 1:6, 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. В следующем круге Кудерметовой предстоит сыграть с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая в первом круге обыграла чешку Мари Боузкову.