Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн продемонстрировал необычную кружку в своей домашней коллекции.

Футболист выложил в «сторис» короткое видео и фото со своей любимой кружкой. На ней изображен Хасбик или Хасбулла Магомедов, известный блогер из Дагестана, чей рост в 18 лет не превышает 100 сантиметров.

Ранее в сети большую известность получил бой Хасбика и Абдурозика — двух карликов, вес которых не превышает 18 килограммов. Абдурозик — это 17-летний певец из Таджикистана. Поединок Хасбика и Абдурозика так и не состоялся, хотя их пресс-конференция набрала более 12 миллионов просмотров, а позднее стало известно, что их противостояние раскручивалось ради шоу.