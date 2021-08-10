Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси официально взял в новом клубе 30-й номер.

Футболист позировал с футболкой с 30-м номером на презентации на стадионе «парижан» — «Парк де Пренс». Месси уже прошел медобследование, завтра, 11 августа, пройдет пресс-конференция по поводу его трансфера в клуб.

Ранее Лионель Месси уже выступал под 30-м номером за испанскую «Барселону»: футболка с этим номером была у него в первые сезоны в клубе. Позднее Месси выступал под 19-м номером, а затем взял 10-й номер, под которым выступал до окончания сезона-2020/21.

В «ПСЖ» 10-й номер сейчас занимает бразилец Неймар. По слухам, он предлагал Месси уступить свой номер, если тот перейдет в «ПСЖ», но аргентинец отказался.