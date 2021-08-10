Футбольный «Монако» обыграл пражскую «Спарту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и прошёл в следующую стадию турнира.

Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый матч в Чехии «Монако» выиграло со счетом 2:0, общий счет в противостоянии 5:1 в пользу монегасков.

В составе «Монако» по разу отличились Желсон Мартинш (с передачи Кевина Фолланда), Александр Головин (с паса Виссама Бен-Йеддера), а также Софьян Диоп. В составе «Спарты» один мяч забил Давид Карлссон.

Именно гол россиянина Александра Головина стал победным в этом матче.

Напомним, «Монако» заняло 3-е место в чемпионате Франции по футболу в прошлом сезоне, вследствие чего получило право на выступление в квалификации Лиги чемпионов.