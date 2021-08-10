Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Первый матч в Москве завершился со счетом 2:0 в пользу «Бенфики», общий счет в противостоянии 4:0 в пользу португальского клуба.

Первый тайм в Лиссабоне прошел без забитых мячей. Во втором тайме «Бенфика» сумела открыть счет Жоау Мариу, этот эпизод произошел на 57-й минуте игры. В добавленное время автогол записал на свой счет Георгий Джикия.

Проиграв «Бенфике» оба матча, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Бенфика» же сыграет в заключительном раунде квалификации ЛЧ, выступив против голландского ПСВ, которому удалось пройти «Мидтьюлланд».