Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и ледовых катков — в традиционном дайджесте событий дня за 10 августа от Nevasport:

«Спартак» второй раз проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Первый матч в Москве завершился со счетом 2:0 в пользу «Бенфики», общий счет в противостоянии 4:0 в пользу португальского клуба.

Месси перешел в «ПСЖ» и взял 30-й номер. Под ним он выступал и в «Барселоне»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси официально взял в новом клубе 30-й номер. Футболист позировал с футболкой с 30-м номером на презентации на стадионе «парижан» — «Парк де Пренс». Месси уже прошёл медобследование, завтра, 11 августа, пройдет пресс-конференция по поводу его трансфера в клуб.

Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Норри в трех сетах

Российский теннисист, серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто. На старте турнира Хачанов обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Игра на одном из кортов «Авива Центр» продлилась более двух с половиной часов и заняла три сета. Счёт 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Хачанова.

Карпин провел встречи с игроками сборной России из «Зенита». Он общался с Дзюбой два часа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прибыл в Петербург и провёл личные встречи с игроками сборной из петербургского «Зенита». Тренер пообщался лично с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, а также с Артемом Дзюбой: тот приехал в ресторан последним и провел на встрече с Карпиным два часа.

Российские фигуристы пропустят первые два этапа юниорского «Гран-при» из-за пандемии

Российские фигуристы отказались от участия в первом и втором этапах серии «Гран-при» среди юниоров, которые пройдут во французском Куршевеле, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону». Все граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной правительством Евросоюза вакциной, обязаны пройти обязательный десятидневный карантин.

Матвеев покинул пост главного тренера «Урала»

«Урал» на официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера клуба. Екатеринбуржцы выразили надежду, что он ещё вернётся в структуру клуба после возобновления работы.